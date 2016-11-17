Избран новый генсек Организации исламского сотрудничества

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Избран 11-й генсек Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, на прошедшем в Мекке во Дворце Сафа внеочередном заседании министров иностранных дел ОИС на данный пост был избран доктор Юсуф аль-Усеймин.

На мероприятии выразили благодарность Ияду аль-Медени, подавшему по состоянию здоровья в отставку с поста генсека ОИС и Юсуф аль-Усеймин приступил к своим обязанностям. До избрания на этот пост он занимал должности главного советника генсека ОИС и руководителя аппарата.

Отметим, что Юсуф аль-Усеймин родился в городе Унейза Саудовской Аравии. Он окончил Университет Короля Сауда по специальности социология и социальные службы. В то же время он обучался в магистратуре Университета Огайо. В различные годы Юсуф аль-Усеймин работал советником в министерстве социальных дел Саудовской Аравии, заместителем министра, консультантом министра и министром. Он также являлся генсеком Управления по делам религии Короля Абдуллаха и председателем Организации культуры и искусства Саудовской Аравии. Юсуф аль-Усеймин является вторым человеком из Саудовской Аравии, председательствующим в созданной в 1969 году ОИС.