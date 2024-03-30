Избиркомиссия Литвы: За пост президента борются восемь человек

Еще один претендент на пост президента Литвы на выборах 12 мая выбыл из дальнейшего участия в предвыборной борьбе, их осталось восемь человек.

Еще один претендент на пост президента Литвы на выборах 12 мая выбыл из дальнейшего участия в предвыборной борьбе, их осталось восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила избирательная комиссия республики.

"В комиссию поступило заявление Аурелиюса Вериги, который ранее был зарегистрирован в качестве участника политической предвыборной кампании партией "Союз крестьян и "зеленых" Литвы". Верига заявил о том, что отказывается от участия", - говорится в сообщении.

29 марта прошло заседание совета Союза крестьян и "зеленых" Литвы. На нем было решено, что на выборах партия поддержит адвоката Игнаса Вегеле в качестве независимого кандидата. Бывший министр здравоохранения Верига решил не выставлять свою кандидатуру от этой партии.

Фаворитами гонки СМИ считают действующего президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингриду Шимоните, которой для сбора необходимых 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку потребовался лишь день.