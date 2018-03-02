Избирком Венесуэлы перенес президентские выборы на вторую половину мая

Баку.2 марта. REPORT.AZ/ Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы перенес на вторую половину мая президентские выборы, которые должны были пройти 22 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт избиркома.

Точная дата голосования не приводится.

Решение о переносе выборов было принято после достижения соглашения между правительством и рядом оппозиционных партий, отмечает Национальный избирательный совет Венесуэлы. В четверг этот орган заявил о продлении до 2 марта периода регистрации кандидатов на пост президента.