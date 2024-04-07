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Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента

Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента Государственная избирательная комиссия Словакии официально подтвердила победу спикера Национального совета (парламента), лидера партии "Голос - социальная демократия" Петера Пеллегрини на состоявшихся в субботу выборах президента.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 12:57
Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента

Государственная избирательная комиссия Словакии официально подтвердила победу спикера Национального совета (парламента), лидера партии "Голос - социальная демократия" Петера Пеллегрини на состоявшихся в субботу выборах президента.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Пеллегрини получил на выборах главы государства голоса 53,12% избирателей. За него проголосовали 1 409 255 человек.

Соперник Пеллегрини, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок собрал голоса 1 243 709 избирателей (46,87%). Явка составила 61,14%.

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