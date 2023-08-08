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Избирком Пакистана подтвердил запрет Имрану Хану заниматься политикой пять лет

Избирком Пакистана подтвердил запрет Имрану Хану заниматься политикой пять лет Избирательная комиссия Пакистана подтвердила запрет бывшему премьер-министру и лидеру оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану заниматься политикой в течение пяти лет.
Другие страны
8 августа 2023 г. 21:29
Избирком Пакистана подтвердил запрет Имрану Хану заниматься политикой пять лет

Избирательная комиссия Пакистана подтвердила запрет бывшему премьер-министру и лидеру оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану заниматься политикой в течение пяти лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Geo.tv.

По его информации, Избирательная комиссия Пакистана запретила Хану занимать в течение пяти лет политические посты и избираться после того, как он был признан виновным в коррупции.

Напомним, что 5 августа суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

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