Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав 58,88% голосов.

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав 58,88% голосов.

Как передает Report, таковы предварительные данные Главной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, опубликованные в понедельник.

Согласно информации ГИК, избранный президент Милатович набрал 58,88%, или 221 592 голоса, а уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.