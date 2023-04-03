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Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны

Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав 58,88% голосов.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 23:10
Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав 58,88% голосов.

Как передает Report, таковы предварительные данные Главной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, опубликованные в понедельник.

Согласно информации ГИК, избранный президент Милатович набрал 58,88%, или 221 592 голоса, а уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.

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