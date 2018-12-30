Избирком Афганистана отложил президентские выборы на три месяца

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе президентских выборов на 20 июля 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на председателя комиссии Гулу Джана Абдула Бади Саяда.

Ранее сообщалось, что избирком отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы президента страны.

По словам председателя комиссии, перенос выборов связан с проблемами, возникшими на парламентских выборах в октябре. Кроме того отмечается, что отсрочка связана с подготовкой переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

Заместитель представителя президента Афганистана Шах Хуссейн Муртазафи в свою очередь сообщил, что правительство страны согласилось с новой датой проведения выборов.

Ранее представитель миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тоби Ланзер заявлял, что организация не будет возражать против возможного переноса выборов.