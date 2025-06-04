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Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести парламентские выборы к концу октября

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести парламентские выборы к концу октября Избирательный совет Нидерландов рассматривает возможность проведения парламентских выборов в стране 29 октября 2025 года.
Другие страны
4 июня 2025 г. 23:09
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести парламентские выборы к концу октября

Избирательный совет Нидерландов рассматривает возможность проведения парламентских выборов в стране 29 октября 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Нидерланды могут провести всеобщие выборы уже 29 октября, поскольку ультраправый лидер Герт Вилдерс вывел свою Партию свободы из правительства Нидерландов, когда его партнеры по коалиции отвергли последние предложения по ограничению иммиграции", - следует из материала.

Кроме того, уточняется, что руководство совета уже оповестило об этом министра внутренних дел и по делам королевства.

Напомним, что 3 июня премьер-министр страны Дик Схоф заявил, что кабинет уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы.

Ранее 4 июня Палата представителей Нидерландов единогласно высказалась за необходимость провести выборы как можно скорее.

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