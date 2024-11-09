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Избирательные участки американского штата Мэриленда получили угрозы о взрывах

Избирательные участки американского штата Мэриленда получили угрозы о взрывах Несколько избирательных комиссий штата Мэриленд получили в пятницу вечером сообщения с угрозами взрывов.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 10:39
Избирательные участки американского штата Мэриленда получили угрозы о взрывах

Несколько избирательных комиссий штата Мэриленд получили в пятницу вечером сообщения с угрозами взрывов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в субботу сообщили власти штата.

По информации, угрозы поступили в момент, когда избирательные чиновники подсчитывали бюллетени, присланные по почте.

Администратор выборов штата Джаред ДеМаринис назвал угрозы "трусливыми" и заявил, что местные власти возобновят подсчет голосов. "Безопасность - наша главная забота, но мы обязательно продолжим подсчет в субботу. Трусливые угрозы, откуда бы они ни исходили, не собьют нас с пути", - сообщил ДеМаринис.

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Версия на азербайджанском языке Merilenddə seçki məntəqələri bomba təhdidləri alıb
Версия на английском языке Maryland election boards received bomb threats, officials say

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