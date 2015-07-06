​Из-за жары в Германии погибли 12 человек

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек утонули в водоемах, пытаясь укрыться от тропической жары, принесенной в Германию антициклоном "Аннели".

Как передает Report, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, передает агентство dpa в воскресенье, 5 июля. Многие люди пострадали от тепловых ударов.

В некоторых областях страны 40-градусную жару сменили грозы и ураганы. Два человека получили травмы от ударов молнии. Сильнее всего от непогоды пострадала Восточная Германия - улицы некоторых населенных пунктов оказались затоплены сильнейшим ливнем, сообщает интернет-портал телеканала n-tv.

По данным метеорологов, самая высокая температура - 39,2 градуса - была зафиксирована 4 июля в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако температурный рекорд 8 августа 2003 года побит пока не был - тогда гидрометеослужба Meteomedia зарегистрировала 40,3 градуса в местечке Перль-Ненниг в федеральной земле Саар.