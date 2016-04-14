Из-за землетрясения в японском Кумамото обрушилась стена феодального замка

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Каменная стена древнего феодального замка в японском городе Кумамото (административный центр одноименной префектуры) частично обрушилась в четверг в результате землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Киодо.

Замок является главной достопримечательностью города. Ежегодно его посещают более 1,5 млн. человек. Он был построен в начале XVII века. Из-за черного цвета оборонительное сооружение получило название "замок ворона".

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Кумамото, очаг стихии залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство страны изначально объявило угрозу цунами, однако позднее отменило ее. Спустя примерно полчаса после этого на острове Кюсю произошло еще несколько повторных толчков магнитудой 5,0 и 5,7 баллов.