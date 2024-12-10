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Забастовка работников EDF нарушила энергоснабжение Франции

Забастовка работников EDF нарушила энергоснабжение Франции Во Франции забастовка рабочих атомных и гидроэлектростанций, эксплуатируемых государственным энергетическим гигантом EDF, привела к потере около 2,5 гигаватт (ГВт) электроэнергии.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 16:56
Забастовка работников EDF нарушила энергоснабжение Франции

Во Франции забастовка рабочих атомных и гидроэлектростанций, эксплуатируемых государственным энергетическим гигантом EDF, привела к потере около 2,5 гигаватт (ГВт) электроэнергии.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Приостановлена работа гидростанций с выработкой почти 1 гигаватт гидроэлектроэнергии, а также двух реакторов на атомной электростанции Палюэль на севере Франции мощностью 1,5 ГВт.

Это составляет около 4% производства электроэнергии во Франции. Ожидается, что Франция останется чистым экспортером в течение всего дня.

Ранее региональные спотовые цены на электроэнергию достигли многомесячных максимумов.

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