Из-за продолжающейся забастовки пилотов Норвегия отменила все авиарейсы

Баку. 7 марта. REPOERT.AZ/ Почти все рейсы внутренних линий норвежской авиакомпании Norwegian (Norwegian Air Shuttle) в Швеции, Норвегии и, частично, в Дании, а также полеты между Осло, Стокгольмом и Копенгагеном останутся отмененными и в субботу из-за продолжающейся неделю забастовки пилотов. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении для прессы, опубликованном авиакомпанией.

По данным авиакомпании, в субботу из-за конфликта пострадают около 20 тысяч пассажиров, а в целом забастовка пилотов, начавшаяся неделю назад, внесла существенные изменения в планы более 100 тысяч пассажиров Norwegian.

Забастовка началась в минувшую субботу, 28 февраля, когда на работу не вышли 70 пилотов, в среду к ним присоединились 600 их коллег, что в тот же день сказалось на планах 35 тысяч пассажиров.