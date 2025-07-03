Из-за забастовки диспетчеров в аэропортах Парижа могут отменить 40% рейсов

половина рейсов отменена в Ницце, Бастии и Кальви, треть - в Лионе и Марселе.

Во Франции два профсоюза авиадиспетчеров призывают к забастовке 3 и 4 июля с требованием улучшить условия труда, и это угрожает сильно нарушить воздушный трафик в начале отпускного периода в стране. Авиакомпаниям рекомендовано 4 июля отменить 40% рейсов в парижских аэропортах Шарля де Голля, Орли и Бовэ.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Общего управления гражданской авиации.

Из-за этого наблюдаются существенные сбои в графиках воздушного движения с утра четверга в указанных аэропортах. Только в аэропорту Бове аннулирована четверть рейсов.

Кроме того, половина рейсов отменена в Ницце, Бастии и Кальви, треть - в Лионе и Марселе.

Около 270 из 1 400 диспетчеров заявили об участии в забастовке, но этого достаточно для отмены сотен рейсов в оба дня забастовки.

Министр транспорта Филипп Табаро 2 июля осудил требования бастующих, назвав их "неприемлемыми, как и решение о забастовке в период крупных каникул".