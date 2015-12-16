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    Из-за взрыва на шахте в КНР 17 человек заблокированы под землей

    В момент взрыва под землей находились 50 человек, из которых только 33 смогли выбраться на поверхность

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На одной из шахт в китайской провинции Хэйлунцзян произошел взрыв, под землей оказались заблокированы 17 горняков, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Как сообщили в отделе по контролю и управлению техникой безопасности на производстве провинции, инцидент произошел на шахте в городе Хэган.

    В момент взрыва под землей находились 50 человек, из которых 33 смогли выбраться на поверхность. В настоящий момент на месте продолжаются спасательные работы. Причина взрыва не сообщается.

    Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности в отрасли.

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