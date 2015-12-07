Из-за вспышки свиного гриппа в Иране за три недели скончались 33 человека

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ За последние три недели в двух провинциях на юго-западе Ирана от свиного гриппа скончались 33 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

По его данным, 28 человек погибли в провинции Керман, еще пять - в провинции Систан и Белуджистан. Министерство здравоохранения Ирана, в свою очередь, предупреждает, что вирус может распространиться и на другие регионы страны, включая Тегеран.

Вспышка свиного гриппа была также зарегистрирована в этом году в Индии. С начала года в центральной и северо-западной части Индии от этого заболевания скончались более 2 тыс. человек.