Из-за вспышки птичьего гриппа в Японии будет уничтожено 100 тыс. кур

В японской префектуре Миядзаки зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа. Начато уничтожение порядка 100 тыс. кур.

В японской префектуре Миядзаки зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа. Начато уничтожение порядка 100 тыс. кур.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют данные Минсельхоза Японии.

Накануне сотрудники птицефермы по производству яиц в городе Каваминами обнаружили мертвых кур-несушек. Именно тогда и возникло подозрение на заболевание. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

В радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, был введен карантин на транспортировку кур и яиц. Также запретили вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

Вспышку заболевания эксперты объясняют более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах страны. Птичий грипп называют одной из причин взлета до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.

В этом сезоне (с учетом последней вспышки) из-за птичьего гриппа в Японии уничтожено 10 млн кур. До настоящего времени это являлось антирекордом. В позапрошлом сезоне в период с ноября 2020 года по конец марта 2021 года было уничтожено 9,87 млн птиц. Тогда было зафиксировано 52 вспышки заболевания в 18 префектурах страны.