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Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно не работал аэропорт близ Сеула

Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно не работал аэропорт близ Сеула Международный аэропорт "Инчхон" в Южной Корее в среду приостанавливал работу на три часа из-за обнаружения на его территории воздушных шаров с мусором, прилетевших из КНДР.
Другие страны
26 июня 2024 г. 13:40
Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно не работал аэропорт близ Сеула

Международный аэропорт "Инчхон" в Южной Корее в среду приостанавливал работу на три часа из-за обнаружения на его территории воздушных шаров с мусором, прилетевших из КНДР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Guardian.

Один шар обнаружили на стоянке самолетов у одного из терминалов, еще несколько шаров заметили в границах аэропорта. Руководство аэропорта приняло решение временно закрыть три взлетно-посадочные полосы. К настоящему моменту работу аэропорта восстановили в нормальном режиме.

The Guardian отмечает, что подобные инциденты происходят в аэропорту "Инчхон" не впервые.

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