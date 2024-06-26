Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно не работал аэропорт близ Сеула

Международный аэропорт "Инчхон" в Южной Корее в среду приостанавливал работу на три часа из-за обнаружения на его территории воздушных шаров с мусором, прилетевших из КНДР.

Международный аэропорт "Инчхон" в Южной Корее в среду приостанавливал работу на три часа из-за обнаружения на его территории воздушных шаров с мусором, прилетевших из КНДР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает The Guardian.

Один шар обнаружили на стоянке самолетов у одного из терминалов, еще несколько шаров заметили в границах аэропорта. Руководство аэропорта приняло решение временно закрыть три взлетно-посадочные полосы. К настоящему моменту работу аэропорта восстановили в нормальном режиме.

The Guardian отмечает, что подобные инциденты происходят в аэропорту "Инчхон" не впервые.