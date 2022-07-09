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В Украине из-за войны пострадали около тысячи детей

В Украине из-за войны пострадали около тысячи детей В результате войны России с Украиной, пострадали почти тысяча украинских детей.
Другие страны
9 июля 2022 г. 11:29
В Украине из-за войны пострадали около тысячи детей

В результате войны России с Украиной, пострадали почти тысяча украинских детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 994 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число жертв среди детей за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - свыше 647", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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