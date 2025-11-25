Из-за урагана "Вербена" на Филиппинах пострадало почти 47 тыс. человек

От нового тропического циклона "Вербена" на Филиппинах пострадало уже почти 47 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PNA со ссылкой на Нацсовет по снижению и управлению рисками бедствий.

"46 923 пострадавших человека в результате урагана. По состоянию на утро вторника 485 семей находятся в 19 эвакуационных центрах, а еще 14 семьям оказывают помощь в других местах. Около 59 портов в пяти регионах приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщает ведомство.

О жертвах и повреждениях не сообщалось.