Из-за урагана "Вербена" на Филиппинах пострадало почти 47 тыс. человек
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 12:47
От нового тропического циклона "Вербена" на Филиппинах пострадало уже почти 47 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство PNA со ссылкой на Нацсовет по снижению и управлению рисками бедствий.
"46 923 пострадавших человека в результате урагана. По состоянию на утро вторника 485 семей находятся в 19 эвакуационных центрах, а еще 14 семьям оказывают помощь в других местах. Около 59 портов в пяти регионах приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщает ведомство.
О жертвах и повреждениях не сообщалось.
