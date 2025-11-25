Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Из-за урагана "Вербена" на Филиппинах пострадало почти 47 тыс. человек

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 12:47
    Из-за урагана Вербена на Филиппинах пострадало почти 47 тыс. человек

    От нового тропического циклона "Вербена" на Филиппинах пострадало уже почти 47 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство PNA со ссылкой на Нацсовет по снижению и управлению рисками бедствий.

    "46 923 пострадавших человека в результате урагана. По состоянию на утро вторника 485 семей находятся в 19 эвакуационных центрах, а еще 14 семьям оказывают помощь в других местах. Около 59 портов в пяти регионах приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщает ведомство.

    О жертвах и повреждениях не сообщалось.

    Филиппины тропический циклон ураган "Вербена"

    Последние новости

    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    13:25

    Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

    Другие страны
    Лента новостей