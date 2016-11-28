Из-за урагана "Отто" погибли 10 человек

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Власти Коста-Рики сообщили о гибели 10 человек и огромное материальном урон, нанесенный стране в результате прохождения урагана "Отто".

Как передает Report, об этом сообщает Мексиканский портал Excelsior.

По сообщению национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, имуществу 11000 человек нанесен ущерб, повреждены 2,7 тысячи километров дорог. Стоимость восстановительных работ оценивается в 13 млн долларов.

Excelsior отмечает со ссылкой на президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса, что возникли проблемы с поставкой питанием и водой людей, размещенных в 12 временных убежищах.

Сейчас помощь в пострадавшие районы доставляется самолетами и вертолетами.