Из-за угрозы стихийных бедствий 20 штатов подали в суд на администрацию Трампа

На администрацию американского лидера Дональда Трампа подали в суд 20 штатов США в попытке воспрепятствовать отмене программы грантов, направленных на защиту от потенциальных стихийных бедствий.

На администрацию американского лидера Дональда Трампа подали в суд 20 штатов США в попытке воспрепятствовать отмене программы грантов, направленных на защиту от потенциальных стихийных бедствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

"Односторонне закрыв флагманскую программу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) с целью смягчения последствий стихийных бедствий, ответчики действовали незаконно и нарушили основные принципы разделения властей", - говорится в одном из исков.

В апреле FEMA объявило о закрытии программы "Строительство устойчивой инфраструктуры и сообществ", объявив о завершении подобного "расточительного и политизированного" расходования средств, напоминает Axios. Агентство возвращается, согласно заявлению, к основной миссии - "помощи американцам в восстановлении после стихийных бедствий".

В большинстве штатов, подавших иски против FEMA, министерства внутренней безопасности и его главы Кристи Ноэм, у власти находятся демократы, говорится в публикации. Представители министерства внутренней безопасности и FEMA не отреагировали на просьбу Axios прокомментировать ситуацию, отмечается в сообщении.