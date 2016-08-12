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    ​Из-за турбулентности в самолете JetBlue Airways пострадали 24 человека

    Пострадавшие были доставлены в местную больницу

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Из-за турбулентности 22 пассажира и два члена экипажа самолета американской авиакомпании JetBlue Airways получили травмы, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

    Инцидент произошел в четверг, 11 августа, вечером, с самолетом, летевшим из Бостона в калифорнийский город Сакраменто. Из-за турбулентности лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в городе Рапид-Сити (штат Южная Дакота).

    Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Остальных пассажиров отправили в пункт назначения на другом воздушном судне.

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