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Из-за тропического шторма из ряда районов Южной Кореи эвакуировали 10 тыс. человек

Из-за тропического шторма из ряда районов Южной Кореи эвакуировали 10 тыс. человек Тропический шторм "Ханун" обрушился на Южную Корею, ливень привел к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных районах эвакуировали уже 10 тыс. человек.
Другие страны
10 августа 2023 г. 12:50
Из-за тропического шторма из ряда районов Южной Кореи эвакуировали 10 тыс. человек

Тропический шторм "Ханун" обрушился на Южную Корею, ливень привел к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных районах эвакуировали уже 10 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

Шторм пришел в страну с юга и теперь движется на север страны. Экстренные службы уже получают сообщения о масштабных наводнениях в прибрежных регионах и полагают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Не исключено, что в ближайшее время эвакуация людей продолжится.

По данным министерства внутренних дел и безопасности, погибших или раненных нет.

В Южной Корее отменили более 380 авиарейсов, остановлено паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг шторм ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею. Однако и в Сеуле осадки еще будут идти в течение дня 11 августа.

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Версия на английском языке 10,000 moved to safety as tropical storm pours intense rain on South Korea

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