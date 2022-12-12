Из-за стрельбы в Риме погибли 3 женщины, среди них подруга премьера Италии

Три женщин, включая подругу нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, погибли в результате стрельбы в кафе в римском районе Фидене. Еще четыре человека - две женщины и двое мужчин получили ранения, один из которых в тяжелом состоянии.

Три женщин, включая подругу нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, погибли в результате стрельбы в кафе в римском районе Фидене. Премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что одна из убитых женщин - это ее подруга Николетта Голисано. Другие погибшие - Элизабетта Силенци и Сабина Сперандио.

Как передает Report со ссылкой на BBC, четыре человека - две женщины и двое мужчин получили ранения, один из которых в тяжелом состоянии.

В тот момент в кафе собрались члены совета жильцов многоквартирного дома.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу "серьезным эпизодом насилия", в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание.

Подозреваемый, которому 57 лет, находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета.

Как сообщает газета La Repubblica, вице-президент комитета Лучана Чиорба в момент стрельбы находилась в кафе.

По ее словам, стрелявший вошел в кафе, крикнул "Я вас всех убью!" и открыл стрельбу. Другим посетителям удалось обезоружить и скрутить нападавшего, а затем подоспела полиция.