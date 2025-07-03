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Из-за стрельбы у ночного клуба в Чикаго три человека погибли, 16 ранены

Из-за стрельбы у ночного клуба в Чикаго три человека погибли, 16 ранены По меньшей мере три человека погибли, 16 получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в центре американского города Чикаго.
Другие страны
3 июля 2025 г. 12:32
Из-за стрельбы у ночного клуба в Чикаго три человека погибли, 16 ранены

По меньшей мере три человека погибли, 16 получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба в центре американского города Чикаго.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером в среду, и несколько человек были застрелены в квартале 300 West Chicago Avenue.

Представитель городских властей сообщил, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля, когда посетители клуба вышли на улицу.

Отмечается, что стрельба предположительно произошла, когда люди выходили из ночного клуба Artis Lounge после вечеринки по случаю выхода альбома рэпера Мелло Бакзза.

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Версия на английском языке 3 killed, 16 injured in mass shooting at Chicago nightclub

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