​Из-за стрельбы в Чикаго пострадали не менее шести человек

По меньшей мере 6 человек, в том чисел дети, были ранены в результате стрельбы в Чикаго, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Chicago Tribune.

Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (03.25) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.

Восьмилетний мальчик был ранен в грудь, десятилетняя девочка – в голень. Оба ребенка были госпитализированы, врачам удалось стабилизировать их состояние. Кроме того, ранения получили одна девушка и три мужчины. Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние девушки оценивается как критическое.

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.