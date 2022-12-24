Из-за снежной бури в США погибли девять человек

По меньшей мере девять человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на США.

По меньшей мере девять человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал СNN.

По его сведениям, гибель людей из-за происшествий, в основном ДТП, вызванных неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в штатах Огайо, Кентукки, Миссури и Канзас.

На этой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям, а в штате Вайоминг был побит температурный рекорд - столбики термометров там опустились до минус 41 градуса.

Из-за непогоды в пятницу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 5,4 тыс. рейсов. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури в стране без электричества остаются более 590 тыс. домов и предприятий.