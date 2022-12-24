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Из-за снежной бури в США погибли девять человек

Из-за снежной бури в США погибли девять человек По меньшей мере девять человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на США.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 09:15

По меньшей мере девять человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал СNN.

По его сведениям, гибель людей из-за происшествий, в основном ДТП, вызванных неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в штатах Огайо, Кентукки, Миссури и Канзас.

На этой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям, а в штате Вайоминг был побит температурный рекорд - столбики термометров там опустились до минус 41 градуса.

Из-за непогоды в пятницу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 5,4 тыс. рейсов. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури в стране без электричества остаются более 590 тыс. домов и предприятий.

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