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Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии Мощная снежная буря обрушилась на Далмацию - регион на побережье Хорватии, сильные снегопады сопровождаются порывами ветра до 150 км/ч.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 12:11
Из-за снежной бури парализовано движение в ряде областей Хорватии

Мощная снежная буря обрушилась на Далмацию - регион на побережье Хорватии, сильные снегопады сопровождаются порывами ветра до 150 км/ч.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают хорватские СМИ.

Полностью закрыто движение на местных автотрассах, однако некоторые водители проигнорировали запрет, других буря застигла в пути. В результате занесенными оказались около ста автомобилей. В операции по спасению находящихся в них людей принимают участие сотрудники горно-спасательной службы Хорватии.

В городах Грачац, Обровац, Госпич и Книн организованы центры размещения для людей, которые из-за бури не имеют возможности добраться до нужных им мест.

Сильный снегопад нарушил движение автотранспорта и на юго-западе Боснии и Герцеговины.

Метеорологи сообщают, что в течение понедельника сложные погодные условия сохранятся.

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