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Из-за снежней бури во Франции сохраняются транспортные проблемы

Из-за снежней бури во Франции сохраняются транспортные проблемы Обрушившаяся на Францию снежная буря продолжает вызывать перебои в работе транспорта.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 13:32
Из-за снежней бури во Франции сохраняются транспортные проблемы

Обрушившаяся на Францию снежная буря продолжает вызывать перебои в работе транспорта.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro.

Шторм повалил деревья в регионах Пеи-де-ла-Луар, Нормандия, Новая Аквитания, а также в Парижском регионе, что вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта. В ряде французских департаментов, охваченных снегопадами, приостановлено и движение школьного транспорта.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к десяткам автомобильных аварий. Ряд автомобильных дорог перекрыли. Действуют ограничения для грузовиков весом более 7,5 тонн: на некоторых участках запрещен обгон, скорость движения не должна превышать 20 км/ч, а на некоторых дорогах и вовсе запрещено движение таких транспортных средств.

Из-за непогоды 200 тыс. жителей Франции остаются без электричества. Власти обещают восстановить подачу электроэнергии для 90% домохозяйств к вечеру субботы.

В связи с угрозой снегопада, гололедицы и порывистых ветров в 31 департаменте в пятницу всё ещё действует предупреждение об "оранжевом", повышенном, уровне погодной опасности.

За четверг выпало в среднем от 2 до 8 см снега, а в горной местности количество осадков доходило до 15 см.

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Версия на английском языке Snowstorm in France wreaks havoc on transportation and electricity

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