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Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали

Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали Сильные снегопады в Японии стали причиной гибели за последние дни 17 человек.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 11:10
Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали

Сильные снегопады в Японии стали причиной гибели за последние дни 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в понедельник Associated Press.

По данным японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, из-за снегопадов пострадали 93 человека.

Мощные снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. В результате власти отменили десятки авиарейсов и отправлений поездов, на дорогах застряли сотни автомобилей, в работе служб доставки произошли сбои. Однако автобусное сообщение на севере страны в основном вернулось в норму.

По данным синоптиков, в северо-восточной части Японии снега выпало в три раза больше средней нормы.

Рождественским утром обильный снег, скопившийся на линии электропередач, оставил без электричества около 20 тыс. домов на острове Хоккайдо. Однако также накануне подачу электричества удалось восстановить в большинстве пострадавших районов.

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