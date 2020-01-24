Из-за сильных ливней на Мадагаскаре погиб 21 человек

Сильные дожди обрушились на северо-запад Мадагаскара и стали причиной гибели 21 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет национального органа по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на данный момент существует "риск массового голода и повышения цен на продукты в связи с наводнениями на рисовых плантациях и последующим нарушением продовольственных поставок". Стихия отрезала северо-запад от остальной части страны, так как 700 м соединяющей районы дороги смыто ливнем.

Оппозиция призывает президента Мадагаскара объявить чрезвычайное положение.