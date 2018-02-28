Из-за сильных морозов в Чехии умерли трое бездомных

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Чехии из-за сильных морозов до минус 25 градусов в городе Острава скончались трое бездомных, тела которых обнаружили в понедельник и вторник местные стражи порядка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель полиции Габриэла Голчакова.

"Тела двух мужчин, в возрасте 34 и 43 лет, скончавшихся, видимо, из-за сильных морозов, полицейские обнаружили под мостом, а тело 50-летней женщины — у склада одного из промышленных объектов. Речь в данном случае идет об обычных местах ночлега бездомных", — сказала Голчакова.