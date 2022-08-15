Из-за санкций с аэродромов Германии не выпускают десять российских самолетов

Спустя более пяти месяцев после блокировки воздушного пространства ЕС для российских самолетов, десять самолетов, принадлежащих или контролируемых Россией, все еще находятся на немецких аэродромах.
"Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть перевезены в другое место", — говорится в сообщении.
По данным Министерства транспорта, в настоящее время в Лейпциге находятся три российских самолета Ан-124. Этот тип самолетов в основном используется для чартерных грузовых рейсов. В Кёльне есть Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737. Машины типа Boeing 737 часто используются в качестве пассажирских рейсов. Bombardier вмещает от восьми до одиннадцати мест и часто используется в качестве бизнес-джета или частного самолета.
Во Франкфурте-на-Майне есть Boeing 747, также известный как гигантский реактивный самолет, который часто используется в качестве пассажирского самолета. С четырьмя машинами у Баден-Бадена больше всего на аэродроме в Германии: Cessna 750 Citation X, две машины Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. Это все бизнес-джеты.
Airbus A320, когда-то арендованный российской авиакомпанией, до сих пор находится в Мюнхене. По его словам, решение о дальнейшем использовании принимает владелец.
Несмотря на санкции, на машинах можно проводить техническое обслуживание, но только те работы, которые служат для "временной защиты" машин, как пояснили в министерстве. Пресс-секретарь привела примеры буксировки на стоянку и защиты от несанкционированного доступа. Любые работы по техническому обслуживанию, выходящие за рамки этого, и предоставление запасных частей не разрешены в соответствии с положениями о санкциях.