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    Из-за резкого похолодания в Мексике столкнулись более 50 авто, пострадали 20 человек

    Мексиканские власти рекомендуют населению воздержаться от любых поездок на личных автомобилях

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Коауила в городе Сальтильо в результате резкого похолодания столкнулись 50 автомобилей. В общей сложности пострадали 20 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, дороги города за считанные часы покрылись коркой льда.

    При этом значительная часть территории Мексики в настоящее время находится под воздействием экстремально холодного для данной страны атмосферного фронта. В некоторых районах температура опустилась до минус 5 градусов.

    Мексиканские власти рекомендуют населению воздержаться от любых поездок на личных автомобилях и других видах транспорта.

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