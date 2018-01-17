Из-за резкого похолодания в Мексике столкнулись более 50 авто, пострадали 20 человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Коауила в городе Сальтильо в результате резкого похолодания столкнулись 50 автомобилей. В общей сложности пострадали 20 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, дороги города за считанные часы покрылись коркой льда.
При этом значительная часть территории Мексики в настоящее время находится под воздействием экстремально холодного для данной страны атмосферного фронта. В некоторых районах температура опустилась до минус 5 градусов.
Мексиканские власти рекомендуют населению воздержаться от любых поездок на личных автомобилях и других видах транспорта.
News DepartmentАвтор новости
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