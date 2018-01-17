Из-за резкого похолодания в Мексике столкнулись более 50 авто, пострадали 20 человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Коауила в городе Сальтильо в результате резкого похолодания столкнулись 50 автомобилей. В общей сложности пострадали 20 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, дороги города за считанные часы покрылись коркой льда.

При этом значительная часть территории Мексики в настоящее время находится под воздействием экстремально холодного для данной страны атмосферного фронта. В некоторых районах температура опустилась до минус 5 градусов.

Мексиканские власти рекомендуют населению воздержаться от любых поездок на личных автомобилях и других видах транспорта.