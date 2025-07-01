Из-за проливных дождей в Центральном Китае погибли два человека

Два человека погибли, шестеро числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Хэнань (Центральный Китай).

Два человека погибли, шестеро числятся пропавшими без вести в результате проливных дождей в провинции Хэнань (Центральный Китай).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.

Два человека были спасены. Сотрудники аварийно-спасательных сил различных уровней были направлены на поиск людей, с которыми была потеряна связь.

Проливные дожди с общим количеством осадков 225,3 мм в двух поселках уезда Сися в понедельник вызвали внезапный подъем уровня воды в нижнем течении местной реки. В результате чего также нанесен ущерб инфраструктуре.