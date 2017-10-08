Из-за пожара в одном из торговых центров Москвы эвакуировано 3000 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В результате сильного пожара в торговом центре "Синдика" в Москве пострадали 2 человека.

Как передает Report, об этом сообщает "Qazeta.ru".

Отметим, что в результате пожара было эвакуировано 3000 человек.

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Общая площадь очагов, на которых происходит пожар в торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД, составляет 55 тысяч квадратных метров, эвакуировано 3000 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, пострадавших при пожаре нет.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС ранее сообщал РИА Новости, что площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров.

Все въезды на парковку ТЦ перекрыты автомобилями полиции с включенными проблесковыми маячками. На горящий торговый центр сбрасывают воду три вертолета.