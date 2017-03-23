Из-за пожара на военном складе на Украине эвакуировали до 20 тысяч человек

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Около 20 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов в районе детонирующего склада боеприпасов в Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.

"Продолжается эвакуация населения: из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в село Пришиб (16 км от Балаклеи). В селе Яковенково - 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от Балаклеи). Из города Балаклея эвакуированы 16317 человек", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что все взрывы происходят "на технической территории арсенала, но наблюдаются единичные случаи разлета осколков".

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами - танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров - по предварительным данным, стала диверсия.