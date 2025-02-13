Из-за пожара на судне у побережья Южной Кореи пропали без вести шесть человек

Шесть человек пропали без вести в четверг в результате пожара на рыболовном судне у юго-западного побережья Республики Корея.

Шесть человек пропали без вести в четверг в результате пожара на рыболовном судне у юго-западного побережья Республики Корея.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

Около 08:39 по местному времени береговая охрана получила информацию о том, что 34-тонное рыболовное судно загорелось у побережья уезда Пуан провинции Чолла-Пукто, расположенного примерно в 200 км к юго-западу от Сеула.

На борту аварийного судна находились 11 человек. Пятерых удалось спасти.

Береговая охрана направила на место происшествия 10 патрульных катеров и обратилась за помощью к близлежащим судам.