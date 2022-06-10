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Из-за последствий ливней в Индии за месяц погибли 43 человека

Из-за последствий ливней в Индии за месяц погибли 43 человека По меньшей мере 43 человека погибли за последний месяц в результате стихийных бедствий, вызванных дождями, в северо-восточных индийских штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Мегхалая.
Другие страны
10 июня 2022 г. 10:29

По меньшей мере 43 человека погибли за последний месяц в результате стихийных бедствий, вызванных дождями, в северо-восточных индийских штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Мегхалая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV, больше всего погибло в Ассаме - 27 человек.

Муссонные ливни стали причиной выхода рек из берегов, оползней, были повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Дожди усиливаются.

Метеорологический департамент Индии объявил в пятницу красный уровень опасности для этих трех штатов на следующие два дня, поскольку в них прогнозируются чрезвычайно сильные ливни.

Власти северо-восточных штатов привели в четверг в повышенную готовность все подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

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