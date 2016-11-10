Из-за победы Трампа богатейшие люди мира потеряли более 41 млрд долларов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Богатейшие люди мира уменьшили свое совокупное состояние на 41 млрд долларов из-за падения мировых рынков на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, сильнее всего обеднел богатейший человек Мексики Карлос Слим-Элу: его состояние уменьшилось на 5,1 млрд долларов, или на 9,2%. Состояние 10 мексиканских миллиардеров сократилось всего на 6,5 млрд долларов. Ева Гонда Ривера, которая находится на четвертом месте в стране по величине состояния, потеряла 487 млн долларов.

Отметим, что президентские выборы прошли в США 8 ноября. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей от демократов Хиллари Клинтон.