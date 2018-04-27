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    Из-за перевода посольства в Иерусалим президент Румынии призвал премьера уйти в отставку

    Йоханнис: Перенос посольства Румынии в Иерусалим станет нарушением международного права

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал премьер-министра Виорику Дэнчилэ уйти в отставку после того, как она одобрила секретное соглашение о переводе посольства Румынии в Израиле в Иерусалим, тем самым превысив свои полномочия в вопросах внешней политики, сообщает Report со ссылкой на Reuetrs.

    "Госпожа Дэнчилэ не справляется с обязанностями премьер-министра. Поэтому я публично призываю ее к отставке", - заявил Йоханнис. 

    Между тем, по румынскому законодательству президент не может отстранить премьер-министра.

    По словам Йоханниса, Дэнчилэ, побывавшая в Израиле на этой неделе, не консультировалась с ним ни по поводу переноса посольства, ни по поводу официального визита в Израиль. 

    Президент Йоханнис считает, что перенос посольства Румынии в Иерусалим станет нарушением международного права.

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