Из-за перевода посольства в Иерусалим президент Румынии призвал премьера уйти в отставку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал премьер-министра Виорику Дэнчилэ уйти в отставку после того, как она одобрила секретное соглашение о переводе посольства Румынии в Израиле в Иерусалим, тем самым превысив свои полномочия в вопросах внешней политики, сообщает Report со ссылкой на Reuetrs.

"Госпожа Дэнчилэ не справляется с обязанностями премьер-министра. Поэтому я публично призываю ее к отставке", - заявил Йоханнис.

Между тем, по румынскому законодательству президент не может отстранить премьер-министра.

По словам Йоханниса, Дэнчилэ, побывавшая в Израиле на этой неделе, не консультировалась с ним ни по поводу переноса посольства, ни по поводу официального визита в Израиль.

Президент Йоханнис считает, что перенос посольства Румынии в Иерусалим станет нарушением международного права.