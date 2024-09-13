Из-за паводка на севере Вьетнама погибли 233 человека

По меньшей мере 233 человека погибли, еще 103 числятся пропавшими без вести в результате вызванного тайфуном "Яги" мощного паводка в северной части Вьетнама.

По меньшей мере 233 человека погибли, еще 103 числятся пропавшими без вести в результате вызванного тайфуном "Яги" мощного паводка в северной части Вьетнама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Согласно последним данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, еще 823 человека пострадали.

Чрезвычайные службы сообщают о значительном материальном ущербе, нанесенном стихией северной части Вьетнама. В 26 провинциях и городах в результате наводнения были затоплены и разрушены свыше 204 тыс. домов и зданий, повреждены линии электропередачи и связи. Паводок уничтожил более 263 тыс. га сельскохозяйственных площадей, занятых под рис, фрукты и другие культуры.

Правительство Вьетнама делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от стихии, как можно скорее преодолеть последствия ливней и паводка и стабилизировать жизнь населения в районах, попавших в зону наводнения. В продолжающихся там спасательных и восстановительных работах задействованы подразделения военнослужащих Вьетнамской народной армии и сил народной милиции. По всей стране развернут сбор средств в помощь соотечественникам, оказавшимся в тяжелой ситуации.