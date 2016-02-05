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    В Нью-Йорке упал строительный кран - один человек погиб, 15 ранены

    Строительный кран упал на проезжую часть улицы в Нью-Йорке, придавив несколько припаркованных вдоль тротуара машин

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 15 пострадали в результате обрушения строительного крана на Манхэттене в Нью-Йорке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

    Высокопоставленный представитель полиции передал газете New York Times данные о числе раненых, отметив, что эта информация предварительная.

    ЧП произошло около 08:30 утра на улице Worth street в нижней части Манхэттена. Стрела крана упала на проезжую часть улицы, придавив несколько припаркованных вдоль тротуара машин.

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