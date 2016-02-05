В Нью-Йорке упал строительный кран - один человек погиб, 15 ранены

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 15 пострадали в результате обрушения строительного крана на Манхэттене в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

Высокопоставленный представитель полиции передал газете New York Times данные о числе раненых, отметив, что эта информация предварительная.

ЧП произошло около 08:30 утра на улице Worth street в нижней части Манхэттена. Стрела крана упала на проезжую часть улицы, придавив несколько припаркованных вдоль тротуара машин.