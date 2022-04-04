Ракетные удары нанесены по украинскому Николаеву, погибло 10 человек, еще 46 ранены

В результате сегодняшних обстрелов украинского города Николаев российскими военными погибло 10 местных жителей, еще 46 получили ранения.

В результате сегодняшних обстрелов украинского города Николаев российскими военными погибло 10 местных жителей, еще 46 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава города Александр Сенкевич во время эфира в соцсетях.

"Сегодня в 7 утра был вновь обстрел. Обстрел спального района, вы все знаете какого, я не буду подсказывать нашему врагу. В районе нет ни одного военного объекта, в районе нет ни одной фабрики или завода, я не говорю уже о хранилище топливных или взрывчатых материалов. Один человек погиб, пять человек пострадали, два находятся в тяжелом состоянии. Под вечер обстреляли один из районов. Всего по результатам этого обстрела 9 человек погибло, 41 человек был ранен. Я думаю, что в ближайшее время мы можем услышать еще о людях, которые... потому что очень в тяжелом состоянии люди попали в больницу", - сказал он.

Также он отметил, что ВС России обстреливают город кассетными снарядами.

"Зачем бьют по спальным районам нашего города? Не знаю. Точнее знаю. Кассетными снарядами стреляют лишь для одного. Кассетные снаряды не поражают технику, танки, БТР-ы, как они говорят, что демилитаризуют. Они поражают человеческую силу, то есть, убивают наших людей, наших с вами соседей, родственников, которые просто ходили, стояли на остановке, шли на работу, шли домой и так далее", - сказал он.