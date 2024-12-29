Из-за обрушившегося на два штата США торнадо погибли двое, шесть человек пострадали

Два человека погибли, а шесть получили ранения в результате серии торнадо, обрушившихся на Техас и Миссисипи.

Два человека погибли, шесть получили ранения в результате серии торнадо, обрушившихся на Техас и Миссисипи.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, эти данные подтверждены метеорологическими службами штата Техас.

Система отслеживания сильных штормов Национальной метеорологической службы зафиксировала движение природного явления на восток - из Алабамы в Джорджию. Агентство выпустило предупреждения о возможных торнадо и сильных грозах в западной части Джорджии и северо-западной части Флориды, включая районы над Мексиканским заливом.

Отмечается, что один человек погиб в районе Ливерпуля (Техас), а четверо получили травмы. Еще один человек погиб в Миссисипи, двое получили ранения. Утром в воскресенье около 80 тыс. жителей штатов остались без электричества.

Агентство по чрезвычайным ситуациям не предоставило официальных отчетов об ущербе в субботу. Службы экстренного реагирования сосредоточились на обеспечении безопасности и поиске людей, сообщила представитель агентства Мэлари Уайт.