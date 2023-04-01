Из-за обрушения крыши во время концерта в США погиб один человек

Как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате обрушения крыши во время концерта в Белвидере, штате Иллинойс, когда в районе проходил ураган.

Как минимум один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате обрушения крыши во время концерта в Белвидере, штате Иллинойс, когда в районе проходил ураган.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телеканала ABC News.

По его данным, на концерте группы Morbid Angel присутствовали сотни человек, когда крыша рухнула. Офис шерифа округа Бун подтвердил, что на место происшествия вызвали несколько машин скорой помощи.

Губернатор Иллинойса написал в Twitter, что его администрация "внимательно следит за сегодняшним обрушением крыши в театре Аполлон в Белвидере".