Из-за наводнения в Новой Зеландии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли из-за проливных дождей и наводнения в новозеландском Окленде.

По меньшей мере три человека погибли из-за проливных дождей и наводнения в новозеландском Окленде.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand .

По ее данным, тела трех погибших в результате наводнения в Окленде были обнаружены полицией к полудню субботы, еще один человек числится пропавшим без вести.

Из-за наводнений, начавшихся в крупнейшем городе страны в пятницу, власти объявили чрезвычайное положение в мегаполисе и окрестных районах. "Это отражает масштабы ущерба и разрушений, вызванных сложными погодными условиями", - указал мэр Окленда Уэйн Браун, отметив, что данный режим введен по меньшей мере на семь дней.

По данным государственной метеослужбы, за минувшие сутки в регионе выпало не менее 380 мм осадков.