​Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Antara.

По информации издания, из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции Бенкулу, а также коммуникации этой провинции с другими.

Губернатор Бенкулу заявил, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.