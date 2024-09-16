Из-за наводнения в Австрии погибли три человека

В Австрии в результате наводнения погибли три человека.

В Австрии в результате наводнения погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Из них два человека погибли в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома - один из них в округе Корнебург, другой - округе Санкт-Пёльтен.

Кроме того, в округе Тюльн в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции.

Сегодня, согласно прогнозам синоптиков, по всей страрне ожидаются ливневые дожди. Они отмечают, что впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд.

Отметим, что проливные дожди, вызванные ураганом "Борис", привели к жертвам в Центральной и Восточной Европе. СМИ сообщают, что водой погибли восемь человек и были повреждены тысячи домов.