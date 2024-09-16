О нас

Из-за наводнения в Австрии погибли три человека

Из-за наводнения в Австрии погибли три человека В Австрии в результате наводнения погибли три человека.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 15:24
Из-за наводнения в Австрии погибли три человека

В Австрии в результате наводнения погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Из них два человека погибли в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома - один из них в округе Корнебург, другой - округе Санкт-Пёльтен.

Кроме того, в округе Тюльн в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции.

Сегодня, согласно прогнозам синоптиков, по всей страрне ожидаются ливневые дожди. Они отмечают, что впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд.

Отметим, что проливные дожди, вызванные ураганом "Борис", привели к жертвам в Центральной и Восточной Европе. СМИ сообщают, что водой погибли восемь человек и были повреждены тысячи домов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi